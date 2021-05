Cagliari, al via ‘Pedalata della Città’ per chiedere collegamento con Giorgino

Iniziata in piazza Giovanni XXIII, la carovana di biciclette transiterà in viale Colombo in segno di protesta per la mancata realizzazione della pista ciclabile

Un maxi raduno di amanti della bici per chiedere al Comune di Cagliari di realizzare un collegamento ciclabile, ma anche pedonale, tra la città e la zona di Giorgino.

Inizialmente, spiegano i promotori dell’iniziativa, “era prevista la realizzazione di un ponte ciclo-pedonale che connettesse la Via Roma a Giorgino ma il Comune di Cagliari non è stato in grado di fare il progetto nei tempi previsti e le risorse sono state riassegnate ad altri progetti sulla mobilità e digitalizzazione”.

Iniziata in piazza Giovanni XXIII, la carovana di biciclette transiterà in viale Colombo in segno di protesta per la mancata realizzazione della pista ciclabile a seguito della chiusura al transito ciclabile della passeggiata dell’Autorità Portuale.