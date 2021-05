Stamattina i carabinieri di Pirri hanno denunciato per uso di atto falso un senegalese 50enne, residente a Cagliari già conosciuto delle forze dell’ordine.

L’extracomunitario è stato fermato e controllato in Via Stamira mentre era alla guida della sua Ford “Focus” ed ha esibito una patente di guida del Senegal che presentava diverse anomalie e non risultava avere i requisiti per poter essere utilizzata in Italia, come riscontrato attraverso alcuni accertamenti.

All’uomo è stata elevata anche una sanzione amministrativa per guida senza patente.