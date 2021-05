I Carabinieri di Budoni (Ss) hanno denunciato C.F., 29enne, e F.F., 28enne, entrambi napoletani, perché con artifizi e raggiri hanno sottratto da una carta Postepay la somma di 2.467 euro ad un uomo di Budoni facendola accreditare su due conti di gioco online.

Per un reato analogo, i Carabinieri di Dorgali (Nu) hanno denunciato S.P., dorgalese di 61anni, che ha trovato una carta BancoPosta e l’ha utilizzata per pagare alcune bollette per un totale di 29 euro.