Malik ETS, ideatrice del progetto Skillellé (selezionato dall’Impresa Sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile*), ha raccolto il ‘grido d’aiuto’ dei ragazzi, categoria tra quelle che hanno più risentito delle restrizioni imposte dalla pandemia, grazie a un partenariato forte di contributi efficaci e di un gruppo di testimonial capaci di nuove ed emozionanti narrazioni. L’obiettivo? Far tornare i giovani a incontrarsi, riappropriarsi del proprio tempo, riconquistare i propri spazi, attraverso appuntamenti letterari, laboratori di scrittura rap, spettacoli ed escursioni guidate. A fare da apripista del cartellone di appuntamenti pensato appositamente per far incrociare sguardi e superare fragilità, sarà Guido Marangoni, l’ingegnere-scrittore con milioni di visualizzazioni sul web e firma molto amata dai ragazzi cagliaritani. “In tutto quello che scrivo nei miei libri e racconto nei miei spettacoli, al centro c’è sempre l’incontro. È proprio per questo motivo che le attività legate ai progetti Skillellé sono per me entusiasmanti e liberanti sorprese. I libri, i social, le biblioteche, la scuola, i progetti diventano occasioni preziose per incontrarsi e riscoprirci tutti collegati in maniera molto potente“.

Sviluppare preziosi processi di inclusione, alimentando una contagiosa voglia di incontri dal vivo è la rinnovata missione di Skillellé che attraverso azioni mirate già messe in atto in questo ultimo triennio, intende continuare a immaginare il futuro che verrà, grazie alla rafforzata alleanza educativa tra scuola, famiglia, terzo settore e istituzioni. “E’ un dato di fatto: la povertà educativa col tempo si traduce in povertà sanitaria – sottolinea Luigi Minerba, professore del Dipartimento di Scienze Mediche e Sanità Pubblica dell’Università di Cagliari -. I giovani non sempre hanno un rapporto efficiente con la sanità pubblica: l’insegnamento di buone pratiche realizzato in questo progetto ha l’obiettivo di trasferire informazioni e conoscenze fondamentali sin dalla giovane età”.

Anche Carlo Carcassi, presidente del Rotary Club Cagliari sottolinea la qualità dell’esperienza partecipativa: “Da sempre portiamo avanti progetti di valorizzazione della città. Oggi, la nostra azione in sinergia col Parco di Molentargius e il Club Alpino Italiano vuole amplificare la possibilità di conoscenza e fruizione dei sentieri del Parco attraverso linguaggi e strumenti attuali, accessibili ai cittadini e ai turisti“.

“Quanto proposto ai ragazzi ospiti di questo Istituto è una vera occasione di crescita – ha commentato Enrico Zucca, direttore dell’Istituto Penale per Minorenni di Quartucciu -. Il confronto con l’’esterno’ soprattutto in questo periodo di pandemia, dove molte iniziative si sono fermate, rappresenta un concreto segnale che infonde fiducia e speranza verso una ripresa della normalità”.

Palcoscenico ideale di molte delle attività e degli incontri saranno gli spazi all’aperto della Biblioteca di Monte Claro. Antonella Pinna, sociologa, responsabile del Centro Regionale Documentazione e Biblioteca Metropolitana Ragazzi sa bene come la promozione alla lettura sia una sfida difficilissima: “Credo nel ruolo centrale delle biblioteche quando sono capaci di fare rete tra ragazzi, famiglia e istituzioni.

I contesti di disagio sociale spesso legati alla povertà educativa trovano terreni fertili nelle biblioteche solo se queste sono concepite nel ruolo del welfare culturale, laddove le narrazioni e i materiali narrativi si propongono come strumenti alternativi di crescita”.

Il progetto

“Pronti per l’estate?” è il claim del programma ideato da Malik per la messa in campo di una fitta rete di attività culturali, ricreative, sportive, di innovazione sociale e cittadinanza attiva rivolte ai ragazzi tra i 14 e i 17 anni della Città Metropolitana di Cagliari: due mesi fitti di appuntamenti intenti a sviluppare preziosi processi di inclusione, alleanze educative, esperienze interattive. Un calendario pensato per i più giovani, ma che vuole coinvolgere anche le famiglie, i cittadini e tutta la comunità educante, al via martedì 18 maggio e in scena fino al 30 giugno. Un cartellone specchio del presente, capace di sedurre per la qualità delle proposte come i sorprendenti concerti dei Munedaiko acclamati in tutta Europa grazie alla potenza ipnotica del Taiko, la millenaria cultura giapponese dei tamburi; o come i laboratori di scrittura di Francesco “Kento” Carlo, rapper, attivista e scrittore di Reggio Calabria, che all’attività di musicista sovrappone quella dell’insegnamento negli istituti penali per minori e nelle comunità di recupero, tenendo laboratori di scrittura e musica per i ragazzi a rischio. Un viaggio all’insegna della molteplicità dei gusti e delle passioni da condividere finalmente tutti insieme all’aria aperta tra rassegne letterarie, gestite da ragazzi e ragazze di Skillellé, incontri con scrittori e videomaker, laboratori di scrittura rap, spettacoli musicali, giornate dedicate allo yoga, seminari di fotografia, escursioni e visite guidate. Appuntamenti e attività completamente gratuiti che si svolgeranno a Cagliari e nei territori limitrofi, nel pieno rispetto delle direttive per il contrasto alla diffusione del Covid 19. Gli incontri sono tutti a partecipazione libera (fino ad esaurimento posti), dietro prenotazione e segnalate sul sito – per accedere al portale web CLICCA QUI.

Gli ospiti