Sono 7 gli incendi scoppiati oggi nell’Isola, di cui due piuttosto vasti che hanno richiesto l’intervento del mezzo aereo del Corpo forestale.

Fiamme nel Comune di Cagliari in località “Villa Aresu”, a Giorgino, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di Pula. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Cagliari. Le operazioni di spegnimento son ancora in corso di bonifica.

Il secondo incendio è scoppiato nel Comune di Triei in località “Riu Abba Frida”, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di San Cosimo. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Baunei e Tortoli. In azione 1 squadra dei vigili del fuoco di Lanusei composta da 4 elementi. Anche qui, le operazioni di spegnimento sono tutt’ora in corso.