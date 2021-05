Si è svolta questa mattina la presentazione del progetto “Del Carmine Shopping App e Dintorni”, un’iniziativa che nasce dall’unione di alcune aziende della zona di piazza del Carmine di Cagliari, e di alcune vie adiacenti, che hanno unito le loro idee e forze per migliorare l’offerta per i loro clienti, garantire qualità e competenza. A presenziare anche l’assessore comunale alle Attività produttive, Alessandro Sorgia.

Nonostante piazza del Carmine versi, da diversi anni, in uno stato di abbandono, le aziende credono nell’importanza della piazza sia dal punto urbanistico che sociale, motivo per il quale l’unione è mirata anche a contribuire nell’intento di valorizzare e riqualificare la piazza dove la dimensione pubblica della città si intreccia alle vicende private delle famiglie che abitano nel quartiere di Stampace “basso”.

Con “Del Carmine Shopping App e Dintorni” i negozianti cercano di reagire alla crisi e si apprestano a diventare smart per offrire a sé stessi più chance di rilancio, ma soprattutto di offrire ai clienti un’offerta molto più agile e moderna con una piattaforma che consente al commerciante di usufruire di una vetrina virtuale e ai cittadini di essere informati in tempo reale sull’offerte dei prodotti o effettuare prenotazioni tramite uno smartphone.

Non è una semplice piattaforma intesa come sostituto del commercio tradizionale, ma uno strumento che integra i diversi canali e che non fa percepire al cliente differenze nel suo modo classico di far shopping. “Del Carmine Shopping App e Dintorni” è rivolto anche al turista dove con un viaggio esperienziale va alla scoperta di tutti i monumenti attraverso percorsi enogastronomici, culturali, di shopping, hotel, affittacamere, altresì tantissime attività. Il tutto per organizzare al meglio il tuo soggiorno.

Ma come funziona l’app? È molto semplice e intuitiva: “il cliente può infatti scaricare gratuitamente dall’Apple Store o Play Store l’app Del Carmine shopping e dintorni sul proprio smartphone o tablet. Quindi, scegliere la categoria di prodotto a cui è interessato, il luogo ed effettuare eventualmente le prenotazioni”, ha spiegato Nicola Perra, che ha realizzato l’applicazione. Gli ordini vengono poi gestiti direttamente da ciascun negoziante.

Oggi “Del Carmine Shopping App e Dintorni” conta con 21 esercenti, fiduciosi che con l’impegno di tutti la piazza possa risplendere diventando nuovamente un punto centrale di interesse della città di Cagliari.