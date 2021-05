“Da ormai troppi anni i due consorzi vivevano una fase di grande difficoltà a causa del commissariamento, ora grazie all’istituzione delle Fondazioni dedicate a Università e Cultura si garantisce alla Biblioteca Satta e all’Università di Nuoro una certezza finanziaria e una dimensione regionale. Un passaggio essenziale, insieme al progetto dell’Einstein Telescope, per rilanciare la cultura e la ricerca nel territorio nuorese”. Così Giuseppe Ciccolini, segretario del Partito democratico per la provincia di Nuoro, in riferimento alla conclusione del lungo commissariamento dei consorzi della biblioteca “Satta” e dell’Università a Nuoro.

È stato infatti approvato in Consiglio regionale un emendamento, primo firmatario Roberto Deriu del Partito democratico, che modifica la legge regionale n. 2 del 2016 sulla riforma degli enti locali e che prevede che “dalla data di entrata in vigore del disegno di legge n. 107/A, il consorzio per la pubblica lettura ‘Sebastiano Satta’ di Nuoro e il consorzio ‘per la promozione degli studi universitari e della ricerca scientifica nella Sardegna centrale’ sono sciolti in armonia con l’articolo 40 della legge regionale n. 2/2016”. Ai due consorzi, che diventano così fondazioni, subentra la Regione nei poteri e in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo agli stessi.

“Si tratta di un grande risultato per Nuoro e per tutto il territorio – prosegue Ciccolini –, in questo modo la biblioteca Satta e l’Università sono state messe in sicurezza e saranno rilanciate. Mentre senza l’intervento diretto della Regione, senza guida politica e senza bilancio, rischiavano di soccombere”. Come previsto dell’emendamento, le due fondazioni saranno amministrate da un consiglio di amministrazione del quale faranno parte un rappresentante della Regione che assumerà la carica di presidente, il sindaco di Nuoro come membro di diritto, un rappresentante della Provincia di Nuoro, un rappresentante dell’Università di Cagliari e un rappresentante dell’Università di Sassari.