“Mentre con un emendamento alla legge sul poltronificio la maggioranza di centrodestra vuole trasformare l’ufficio stampa della Regione in un “ufficio propaganda” composto da figure non necessariamente iscritte all’Ordine dei Giornalisti, come previsto dalla legge, la Giunta guidata dal presidente della Regione si porta avanti senza aspettare le decisioni del Consiglio regionale”, è la denuncia inviata dai consiglieri in quota Progressisti tramite una nota stampa.

“È di questa mattina il comunicato su carta intestata della Regione Sardegna, firmato dall’assessore regionale ai Trasporti, arrivato alle redazioni dall’indirizzo email di un’agenzia di comunicazione che niente ha a che fare con l’ufficio stampa della Regione: su questo abuso presenteremo un’interrogazione per capire quali siano le procedure che la Giunta sta seguendo per gli affidamenti ad agenzie esterne all’ente e per conoscere che rispetto abbia il presidente delle leggi, delle norme e della libera informazione al servizio delle cittadine e dei cittadini”, concludono.