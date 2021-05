“Sarebbe gravissimo avere la conferma che il gruppo Mondo Convenienza sta ponendo in atto dei comportamenti antisindacali: per fare chiarezza su quanto viene riferito accadere tra Cagliari e Milano lunedì presenterò un’interrogazione urgente in commissione Lavoro”, ad annunciarlo è la presidente della commissione della Camera Romina Mura (Pd), facendo seguito alla diffida inviata dalla Filt Cgil di Cagliari al gruppo Mondo Convenienza.

“Questo è il momento in cui è necessaria la massima vigilanza – aggiunge la deputata dem – sul rispetto scrupoloso dei diritti dei lavoratori perché la crisi li rende particolarmente esposti a situazioni di debolezza e a pressioni. E’ quindi importante che comportamenti anomali o gestioni irregolari di legittime vertenze sindacali siano tempestivamente segnalati ed eventualmente – conclude Mura – ricondotti negli argini della correttezza e del rispetto delle regole”.