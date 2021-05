Questa mattina, domenica 23 maggio, il sindaco Paolo Truzzu, l’assessore alla Cultura e Verde pubblico Paola Piroddi, il presidente del Consiglio Comunale Edoardo Tocco, la presidente della Municipalità Maria Laura Manca, il presidente dell’Associazione Team Solidale Onlus Mauro Caria e la famiglia Ferraguti, hanno inaugurato la nuova area giochi all’interno del parco della Vetreria di Pirri e scoperto una targa dedicata a Martino Ferraguti che, con il suo prezioso sostegno, ha contribuito alla realizzazione di questo importante e accessibile spazio.

“Restituiamo alla città questa area giochi, esempio di collaborazione fruttuosa tra pubblico e privato, concepito per essere fruito da tutti, accessibile ai disabili e che contribuisce ad arricchire la dotazione del parco della Vetreria. Ringrazio la famiglia Ferraguti e il suo capostipite Martino che ci ha consentito di allestire questo spazio, che a lui dedichiamo. Con questa area giochi abbiamo dato una risposta ai giovanissimi e speriamo qunto prima di dare una risposta anche ai meno giovani, sistemando i due campi da bocce all’interno di questo bellissimo parco” così il sindaco Paolo Truzzu.

“Un progetto fermo da qualche anno – afferma l’assessore Paola Piroddi – che siamo riusciti a portare a termine. Una realizzazione nell’ottica dell’inclusione che è uno dei temi che l’amministrazione ritiene prioritari. Nel prossimo periodo sistemeremo altre aree giochi in diversi parchi cittadini”

Presente anche il presidente del Consiglio comunale Edoardo Tocco : “Sono qui in doppia veste, quello di amministratore, come presidente del Consiglio, e quello di appartenente al Team solidale da circa dieci anni. Questo parco è un segnale importante per Pirri e devo ringraziare tutto il Consiglio comunale perche non è mai mancato il sostegno dell’assemblea e la sua unanimità”

“La vetreria è per noi un luogo simbolico di Pirri – ha sottolineato la Presidente della Municipalità Maria Laura Manca – e ci impegnamo perchè diventi sempre più accessibile. La qualità della vita e la sostenibilità sono i principi ispiratori che devono animare gli interventi dell’intero nostro spazio urbano”.