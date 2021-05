I Carabinieri di Sanluri, insieme ai colleghi dell’Aliquota operativa della Compagnia della città del Campidano, hanno denunciato per lesioni personali aggravate una 35enne sanlurese, allevatrice.

Nel corso delle indagini immediatamente avviate dopo l’intervento i militari hanno accertato che durante la notte di sabato, nell’ovile della vittima lungo la strada statale 197, la 35enne, in un accesso d’ira e per motivi in corso di accertamento ha colpito con una roncola un 61enne, gravato da numerose precedenti denunce, causandogli ferite al volto e all’addome che richiedevano il ricovero immediato in prognosi riservata all’ospedale “Nostra Signora di Bonaria” di San Gavino Monreale.

Nel corso dei rilievi tecnici effettuati dai Carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia di Sanluri, le ricerche svolte negli immediati dintorni del luogo del delitto hanno permesso di trovare e sequestrare la roncola sulla quale erano presenti chiare tracce ematiche che verranno valutate e analizzate dai Carabinieri del Ris di Cagliari. Le indagini sono attualmente in corso, e non si escludono ulteriori sviluppi.