Incidente stradale questa mattina in via Pessina, a Cagliari.

Un bus guidato da un 35enne percorreva via della Pineta con direzione Piazza Repubblica quando, arrivato all’altezza della Piazza Maxia, ove è presente cartello di STOP, si è scontrato con una Fiat Punto condotta da una donna di 43 anni residente nell’hinterland che dopo aver percorso via Scano si dirigeva verso via della Pineta con direzione Poetto.

Nello scontro rimaneva è rimasta leggermente ferita la conducente della Fiat Punto che è stata soccorsa da un’ambulanza del 118 e trasportata al PS all’ospedale Brotzu con assegnato un codice giallo.

Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge.