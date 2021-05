Le condizioni del bimbo di 5 anni, unico sopravvissuto della strage della funivia sul Mottarone, sono gravi ma stabili. Da quanto si apprende, infatti, il bambino non avrebbe riportato nessun danno neurologico.

“E’ sedato e intubato – ha spiegato Giorgio Ivani, direttore della rianimazione del Regina Margherita – ieri sera ha fatto un intervento per mettere in sicurezza le fratture che aveva agli arti inferiori e superiori”. In ospedale, insieme al piccolo, ci sono i nonni paterni e la zia. A causa dell’incidente hanno perso la vita 14 persone, tra cui la mamma, il papà del bimbo, un fratellino e i bisnonni materni.