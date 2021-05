Questa mattina, in occasione della “Giornata Internazionale dei bambini scomparsi”, si è concluso il ciclo di incontri sull’ Educazione alla Legalità con le classi del triennio dell’Istituto di Istruzione Superiore Statale “Michele Giua” di Cagliari.

La campagna di informazione e sensibilizzazione è stata svolta dagli operatori della Divisione Polizia Anticrimine, del Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica e dell’Ufficio Relazioni Esterne, i quali si sono susseguiti nell’affrontare argomenti come il cyberbullismo, la violenza di genere e l’allontanamento volontario dalla propria casa, instaurando un coinvolgente dialogo con gli studenti presenti nell’aula magna.

La trattazione degli stessi temi è stata anche l’occasione per sensibilizzare i ragazzi nel contribuire a dare un aiuto alle vittime di questi reati, segnalando i casi in cui si trovassero ad esserne testimoni indiretti e accrescendo il loro senso civico e di responsabilità. A tal proposito è stata loro ricordata l’APP “YOUPOL”, un ulteriore strumento rapido ed immediato a loro disposizione per chiedere aiuto alla Polizia, anche in forma anonima e per segnalare, grazie all’ultimo aggiornamento dell’applicazione, non solo i casi di bullismo e di spaccio di stupefacenti ma anche i fatti di violenza domestica e di genere.

Ai ragazzi, inoltre, sono state distribuite utilissime brochure esplicative sugli argomenti affrontati, con lo scopo di fornire i recapiti di soccorso e le linee guida per una maggiore sensibilizzazione e presa di coscienza delle tematiche trattate.

L’evento è stato interamente svolto con una percentuale di studenti in presenza, debitamente distanziati, e con il collegamento in streaming con altre classi del medesimo Istituto, per un totale di oltre un centinaio di studenti, nel massimo rispetto dei protocolli previsti per il contenimento del COVID-19.