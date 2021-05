I Carabinieri di Guspini (Su), insieme ai colleghi di altre stazioni e del Radiomobile della Compagnia di Villacidro, sabato notte sono intervenuti ai Giardini pubblici del paese, in via Marconi, dove, dopo mezzanotte sono state notate numerose persone che costituivano assembramenti. Alla vista delle auto dell’Arma numerosi giovani sono riusciti a scappare ma i militari sono riusciti a fermare e identificare 19 giovani.

I carabinieri sono stati insultati dai diversi giovani, che si sono fatti scudo del buio. Per questo sono in corso le indagini per identificarli attraverso la visione delle immagini degli impianti di videosorveglianza della zona.

Tutti sono stati sanzionati con una multa da 400 euro. In molti si sono giustificati dichiarando di essere convinti che il coprifuoco fosse cessato e che non fosse in vigore il divieto di circolare dopo le 23.