“Oggi è stata approvato il dl 107 che moltiplica le poltrone”. Lo afferma il segretario regionale del Pd Emanuele Cani commentando l’approvazione del dl 107 da parte della maggioranza in Consiglio regionale. “In un momento di crisi come quella che stiamo vivendo – prosegue Cani -, la maggioranza di centrodestra non fa altro che pensare a dare il via libera alla norma che fa lievitare il numero delle posizioni fiduciarie nei cosiddetti staff. Tra gli aspetti poi ne troviamo uno che è abbastanza disdicevole ed è già stato denunciato dall’Ordine dei Giornalisti e dall’Associazione della Stampa sarda, a proposito della figura dei giornalisti e dei nuovi profili che andrebbero a lavorare all’ufficio stampa (pr, social media etc)”.

“Per partorire questa riforma -afferma il segretario dei dem sardi – poi è stato perso tempo che si sarebbe potuto utilizzare per trovare soluzioni ai problemi con cui si devono fare i conti quotidianamente. Dalle vaccinazioni che vanno ancora a rilento – continua -, nonostante le sbandierate conquiste del governatore, passando per gli altri servizi sanitari che non hanno ripreso a funzionare o che funzionano molto lentamente”, conclude Cani.