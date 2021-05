“Un passo decisivo verso il progetto di riforma della sanità sarda: con deliberazione del Commissario Straordinario n. 402 del 26/05/2021, è stato infatti aggiornato il ‘Progetto preliminare di attivazione dell’ARES’ che definisce le linee guida relative ad aspetti organizzativi ed operativi per l’avvio di ARES e delle ASL, ai sensi di quanto previsto dalla riforma di cui alla L.R. 24 del 11/09/2020. La deliberazione del progetto di riforma costituisce il più importante obiettivo contrattuale raggiunto dalla gestione commissariale di ARES-ATS Sardegna”. Lo scrive ATS Sardegna.

Già a dicembre 2020, con deliberazione del Commissario Straordinario ATS Sardegna n. 133, era stato proposto un dettagliato progetto di scorporo che includeva soluzioni organizzative ed esecutive inerenti l’attivazione dei nuovi soggetti e fondamentali per garantirne l’operatività e la funzionalità.

“Con l’obiettivo di dare un ulteriore e proficuo contributo al progetto di riforma in corso” si legge nella nota dell’Azienda Tutela Salute Sardegna, “il Commissario Straordinario, coadiuvato dalla Direzione Amministrativa e dal gruppo di lavoro interno di ATS e dai diversi referenti di ambito, ha provveduto a redigere un aggiornamento del Progetto di attivazione di ARES, che dettaglia aspetti organizzativi ed operativi necessari per l’avvio dei nuovi soggetti e per garantire la continuità dei servizi, individuando connessioni tra i nuovi enti ed evitando eventuali sovrapposizioni sulle specifiche competenze previste dalla normativa e definendo le interrelazioni tra ARES e ASL”.

“La riforma organizzativa del SSR definita dalla L.R. 24/2020 richiede una complessa ed articolata sequenza di attività che necessitano di un’attenta programmazione, coordinamento e monitoraggio, con il coinvolgimento di tutti i soggetti partecipi e l’attivazione di specifici cantieri operativi per macro funzioni, secondo una calendarizzazione programmata delle attività – spiega il Commissario Straordinario Massimo Temussi -. È stato avviato un lavoro concertato tra diverse macro-funzioni aziendali che caratterizzano ATS Sardegna e che sono protagoniste del cambiamento in corso. Contestualmente, è stato proposto un primo assetto organizzativo che perimetri ARES e le ASL e individui, all’interno dei nuovi soggetti, le aree deputate alle funzioni assegnate”.

L’organizzazione iniziale è un primo inquadramento delle funzioni aziendali; in un successivo momento sarà meglio definita l’intera organizzazione in ordine a dipartimenti e strutture/unità sulla base degli Atti aziendali predisposti.

“Il progetto pubblicato oggi con la deliberazione n. 402 intende illustrare gli aspetti operativi individuati dai cantieri di lavoro impegnati nel progetto di attivazione di ARES e delle ASL – conclude Temussi – ed iniziare a delineare un quadro organizzativo che identifica le macro aree per funzioni assegnate dalla legge regionale di riforma e, di fatto, stabilisce la partenza di un’importante e complessa riforma del sistema sanitario regionale”.