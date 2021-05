Ultimo riprogramma le date del tour negli stadi, inizia domenica 5 giugno 2022 presso lo Stadio Comunale di Bibione.

Il tour farà poi tappa a Firenze (11 giugno, sold out, e 12 giugno), Ancona (17 giugno), Torino (22 giugno), Napoli (25 giugno, sold out, e 26 giugno), Modena (30 giugno), Bari (3 luglio), passando per Pescara (7 luglio), Catania (11 e 12 luglio), Roma (Circo Massimo, 17 luglio, sold out) e si concluderà a Milano (23 e 24 luglio, sold out).

“Buongiorno vita”, singolo già certificato disco d’oro, che lo scorso aprile è stato presentato in anteprima al Parco archeologico del Colosseo, e molti altri brani tratti dagli album “Colpa delle favole” (quadruplo disco di platino), “Peter Pan” (quintuplo disco di platino) e “Pianeti” (doppio disco di platino) saranno interpretati dal giovane cantautore romano.