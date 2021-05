Ancora giovanissimi che cadono nelle truffe on line nonostante gli episodi ormai raccontati non solo dalla stampa ma soprattutto sui social. Questa volta a cadere nella rete dei truffatori è stata una ragazza di 20 anni di Siurgus Dinigala (Su) che ha creduto nell’affare imperdibile di un iPhone 11° soli 618,81 euro messo in vendita sul web da EmaRevolution.

La ragazza ha quindi effettuato il bonifico e ha poi atteso, come pare tanti altri ingenui, ma invano, l’arrivo del cellulare. Il trascorrere dei giorni senza sentir squillare il campanello da parte del corriere espresso l’ha convinta che fosse il caso di andare lei a suonare il campanello della caserma dei Carabinieri per denunciare il fatto.

I militari, con ormai collaudata esperienza, hanno avviato le indagini risalendo ad un uomo che si nasconde dietro questa metodica e alla società fasulla che la esercita. Si tratta di un 34enne di Nettuno (Roma) il quale, fra i tanti che dovrà affrontare, avrà un processo anche a Cagliari. Ma intanto la raccolta truffaldina gli deve aver già fruttato un bel gruzzoletto.