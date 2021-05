Quattro ordinanze per combattere mala movida e per ripristinare il decoro della città e delle spiagge.

E con i provvedimenti ci sono anche le sanzioni: sino a 500 euro per chi non ripulisce le deiezioni del cane, per chi abbandona mozziconi e plastica sulla sabbia. Per i gestori di attività che invece vendono alcolici da asporto dopo le 21 per il consumo al di fuori del bar, al secondo avvertimento, c’è anche la possibile chiusura.

E ancora, decoro delle spiagge libere da plastica e da cicche. “Chi fuma può fare due passi – ha detto Truzzu – ci sono i cestini nel lungomare. C’è un progetto per realizzare un’area attrezzata per fumatori”. Lotta anche alla pipì dei cani. “Molti negozianti si lamentano a ragione delle deiezioni davanti alle serrande. Con il caldo una situazione difficile da sopportare”. I provvedimenti rimarranno in vigore sino a ottobre