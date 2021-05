La Sardegna entra ufficialmente in zona bianca. L’Isola è una delle 3 Regioni in Italia (insieme a Molise e Friuli Venezia Giulia) a conquistare la fascia di rischio minore.

Secondo quanto rilevato dalla fondazione Gimbe, nella Regione si evidenzia un netto miglioramento della situazione pandemica. Nella settimana 19-25 maggio si è registrata una performance in miglioramento per i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti (818) e una riduzione del 42,1% dei nuovi casi rispetto alla settimana precedente. Decisamente sotto la soglia di saturazione i ricoveri in area medica e in terapia intensiva. Per queste ragioni, da lunedì 31 maggio i dettami che dovranno rispettare i cittadini sardi saranno quelle della zona bianca, riviste in parte da governo e Regioni nella giornata di mercoledì 26 maggio. L’ordinanza verrà firmata nel corso della giornata dal ministro della Salute, Roberto Speranza.

Come cambiano le regole?

– non c’è il coprifuoco;

– vigono il divieto di assembramento, l’obbligo di distanziamento interpersonale, l’uso obbligatorio della mascherina all’aperto quando non si può mantenere la distanza e al chiuso nei luoghi pubblici, l’obbligo di sanificazione nei luoghi chiusi e di aerazione;

– nessuna limitazione per gli spostamenti,

– le regole relative al numero di persone che si può ricevere in un’abitazione privata restano le stesse (quindi massimo quattro, oltre a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. Le persone che si spostano potranno portare con sé i minorenni sui quali esercitino la responsabilità genitoriale e le persone con disabilità o non autosufficienti conviventi);

– dalla zone bianca si può fare rientro alla propria seconda casa situata in zona arancione o rossa, se si può dimostrare di avere effettivamente avuto titolo per recarsi nello stesso immobile. In ogni caso, l’immobile di destinazione deve essere disabitato e vi si possono spostare solo persone appartenenti allo stesso nucleo familiare convivente;

– i ristoranti possono riaprire la sera anche al chiuso, ed è permesso consumare al bancone del bar o al tavolo;

– via libera a matrimoni e cerimonie;

– riaprono piscine coperte, impianti sportivi al chiuso e centri benessere;

– restano sospesi gli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all’aperto, comprese le manifestazioni fieristiche e i congressi. La ripartenza degli eventi fieristici è prevista per il 15 giugno, mentre il via libera per convegni e congressi è fissato al primo luglio;

– restano chiuse anche le sale da ballo, le discoteche e i locali assimilati, all’aperto e al chiuso, ma si ragiona sull’ipotesi di riaprirli con green pass.