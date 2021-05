“Da tre giorni è stata disposta l’interdizione delle aree di parcheggio interno ai dipendenti. Non è difficile immaginare quali siano i disagi cagionati a chi per espletare una giornata lavorativa, deve trovarsi a vagare nei dintorni del Presidio Ospedaliero del Santissima Trinità, alla disperata ricerca di un luogo in cui poter posteggiare”. Così la Fials, la Federazione Italiana Autonomie Locali e Sanità in una nota.

A rincarare la dose, scrive il sindacato, “giungono alla delle testimonianze fotografiche, che mostrano uno scenario del tutto inaspettato, ovvero motociclette e altri veicoli parcheggiati nell’area cortilizia del nosocomio. Si tratta per caso di nuovi mezzi per gestire una qualche tipologia di emergenza? Sono mezzi rimasti in panne e che non è stato possibile rimuovere?”.

Per la Fials la domanda sorge spontanea: “Quali sono i requisiti necessari per poter accedere con il proprio veicolo all’interno della struttura? Inoltre è ottima l’occasione per complimentarci per il superlativo lavoro svolto: le strisce bianche dei parcheggi sono dritte e belle nitide, peccato per il manto stradale che somiglia sempre più ad un formaggio Gruviera”, conclude la nota.