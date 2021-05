“E’ urgente stabilizzare subito i precari della sanità anche perché in alcune Aziende si stanno attivando le procedure concorsuali per coprire i posti liberi in organico, la stabilizzazione eviterebbe l’esodo verso altre Aziende che contrattualizzano subito”. Così la Segretaria territoriale del sindacato FSI-USAE Mariangela Campus che ha scritto una lettera al Commissario Straordinario, al Direttore Amministrativo e al Direttore Sanitario dell’ AOU di Sassari.

“Ci muoviamo a ragion veduta – prosegue Campus – facendo seguito alla riunione del giorno 20.05.2021 in cui il Commissario, il dottor Spano, ha prospettato la possibilità dell’attivazione della procedura di stabilizzazione per tutto il personale precario nel mese di Giugno, in applicazione della proroga prevista dalla Legge di Stabilità 2020 al D. Lgs. 75/2017 così come emanato dall’art.55bis”.

“Sarebbe la soluzione più ovvia a tutela di queste persone, anche perché l’Azienda Ospedaliera Brotzu ha avviato le prove concorsuali per CPSI con pre-selettiva il 15 giugno 2021; la stabilizzazione quindi sarebbe il giusto modo per evitare di perdere professionalità formate in tanti anni. Se poi aggiungiamo il fatto che la richiesta è motivata, anche dalla migrazione del personale verso altre Aziende e dalla difficoltà nel reperire nuove risorse, emerge un quadro di carenza di personale tale da portare ad una immediata attivazione della procedura per le stabilizzazioni. Diversamente tutto il sistema sanitario potrebbe andare in sofferenza e noi questo non ce lo possiamo permettere”, conclude Segretaria territoriale dell’FSI-USAE Mariangela Campus.