Via libera dell’Agenzia europea del farmaco (Ema) alla somministrazione del vaccino di Pfizer per la fascia d’età tra i 12 e i 15 anni. A darne notizia il responsabile Vaccini e Prodotti terapeutici per Covid-19 dell’Agenzia europea del farmaco Ema, Marco Cavaleri.

“Con riferimento alla nuova fase del piano, le Regioni e le Province autonome dovranno garantire, prima dell’inizio dell’anno scolastico, la massima copertura possibile di tutta la popolazione studentesca, nelle fasce di età per le quali la vaccinazione sarà possibile”, dunque dai 12 anni in poi. Lo fa sapere la struttura Commissariale per l’Emergenza di Francesco Figliuolo.

Sempre sui vaccini, dal 3 giugno le Regioni potranno somministrare dosi a tutte le fasce di età vaccinabili, anche nelle strutture aziendali. Nei giorni scorsi oltre 700 aziende avevano dato la propria disponibilità a effettuare vaccinazioni non appena il Piano lo avesse disposto. Un eventuale impiego di queste strutture sarà deciso dai territori in base ai diversi piani regionali.