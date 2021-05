È convocato per martedì 1 giugno 2021 il Consiglio comunale di Cagliari. Al primo punto dell’ordine del giorno la proposta di deliberazione “Approvazione del Progetto guida Nuovo stadio Sant’Elia e relative connessioni urbane” e della relativa variante urbanistica consistente nel riassetto delle aree circostanti lo stadio Sant’Elia e nella modifica dell’art. 64 delle NTA (QN 15 Borgo Sant’Elia, Su Siccu) relativamente alla parte che disciplina la trasformazione delle suddette aree (unità cartografiche 2c, 2d, 2e, 2f, 5, 6, 7 e 8)”.

In presenza nella sede del palazzo Civico di via Roma 145, in videoconferenza, o in modalità mista, l’avvio dei lavori è previsto per le ore 17,30. Dalle ore 17, il sindaco e gli assessori risponderanno alle interrogazioni dei consiglieri.