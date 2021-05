Importante operazione della Lipu, venerdì pomeriggio sul litorale tra Pistis e Torre dei Corsari, nell’ambito delle attività che l’associazione porta avanti in collaborazione con l’Agenzia Forestas, a tutela del Fratino.

Questo piccolo uccello, specie simbolo dei litorali, nidifica con circa sei coppie nella parte alta della grande spiaggia, in località Sabbie d’Oro. La Lipu e l’Agenzia Forestas con il fattivo supporto dell’Assessore all’Ambiente del Comune di Arbus Simone Murtas, per evitare che i nidi possano venire distrutti o i piccoli minacciati dalla presenza di cani lasciati liberi dai proprietari, hanno posizionato una serie di cartelli informativi nell’area di nidificazione.

I cartelli riportano brevi notizie sul fratino e alcune avvertenze sulle cause che possono comprometterne la nidificazione. Oltre a questa iniziativa, in collaborazione con il CEAS Zampa Verde di Ingurtosu, nella giornata di domenica 30 Maggio, verranno distribuiti presso il pozzo Gal di ingurtosu, delle brochure recanti informazioni più complete. Le stesse, con locandine in lingua inglese, saranno a disposizione dei turisti nei chioschi e nelle attività ricettive della zona.

Si rimarca che tutte le popolazioni europee di questa specie sono in declino negli ultimi decenni e che dal 2005 la specie è tutelata dalla Comunità Europea che l’ha inserita nell’Allegato 1 della Direttiva “Uccelli” come “specie di interesse comunitario”. In Italia la popolazione nidificante è in forte calo e la specie è considerata in pericolo (endangered) di estinzione e in cattivo stato di conservazione.

Rilevante il supporto del Corpo Forestale della stazione di Guspini che si occupa della sorveglianza e monitoraggio dell’area e ricorda che ai sensi dall’Art. 62 della L.R. n. 23 è vietato il disturbo della fauna selvatica in periodo di nidificazione.

Si raccomanda quindi di: