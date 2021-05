Numeri in miglioramento e vaccinazioni in aumento: in Italia la speranza di una vera ripartenza è sempre più vicina e le Regioni hanno introdotto alcune modifiche ai protocolli: cancellato il limite di massimo 4 persone al tavolo al ristorante, resta però il metro di distanza tra i tavoli e l’obbligo di utilizzo della mascherina per andare in bagno, pagare il conto, entrare o uscire dalla sala.

Via libera all’utilizzo delle docce nelle piscine termali e nei centri benessere, purché sia garantita una distanza di due metri, un adeguato ricambio dell’aria e una ripetuta pulizia dei locali nel corso della giornata.

Resta l’obbligo di possedere il green pass per partecipare a matrimoni, battesimi, cresime e comunioni anche in zona bianca.

Per le spiagge, va garantita una superficie di 10 metri quadri per ogni ombrellone e sono consentiti surf, windsurf, kitesurf e racchettoni mentre restano vietate tutte quelle attività “ludico-sportive che possono dar luogo ad assembramenti”.

Tra gli impianti di risalita, infine, potranno viaggiare al 100% della capienza solo le seggiovie, mentre cabinovie e funivie dovranno andare al 50%. In tutti sarà obbligatoria la mascherina.