Mancano dosi del vaccino anti-Covid Pfizer, il più utilizzato in Italia e in Sardegna: la carenza del siero è stata conseguente all’ampliamento della platea degli aventi diritto all’immunizzazione e così l’inoculazione della seconda dose è stata rinviata di 7-10 giorni per molte persone.

I pazienti sono già stati avvisati tramite sms. Lunedì 31 maggio sbarcherà sull’Isola un nuovo carico da 10.200 dosi che basteranno per la giornata, poi ne arriveranno altre, ma potrebbero comunque non essere sufficienti.