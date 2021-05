Prima domenica di mare e subito disagi sulla 195 al rientro verso Cagliari. Intorno alle 20.30, da circa un’ora, la strada a due corsie in direzione del capoluogo risulta bloccata per un cantiere con una coda di circa 6-7 chilometri che arriva fino alla rotonda di Torre degli Ulivi. Numerosi automobilisti riferiscono di essere stati costretti a procedere a passo d’uomo anche per mezz’ora all’interno della galleria, con evidente pericolo per l’incolumità dei passeggeri.

Ma c’è di più: all’uscita della stessa galleria, tra la barriera spartitraffico e il guardrail, c’è un accesso alla corsia opposta perché sarebbe stato spostato un manufatto in cemento che lo bloccava e alcuni automobilisti ne approfittano per fare inversione e tornare indietro in direzione Pula e raggiungere l’incrocio Sarroch e imboccare poi vecchia 195 Sulcitana in direzione Cagliari.

Evidente il pericolo di incidente che si crea visto che quel tratto (libero dal traffico) è percorso a velocità sostenuta in direzione di Pula. Ancora sotto accusa dunque una strada che ha da smaltire un enorme carico di traffico e risulta, all’inizio della stagione estiva, non ancora idonea a sopportare il traffico intenso da e verso le località balneari.