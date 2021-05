Il ministro Roberto Speranza ieri, ospite di Che tempo che fa, ha dichiarato che la terza dose dei vaccini anti-Covid è “molto probabile“. “In questo momento non abbiamo certezze assolute, ma tutti i nostri scienziati ci dicono che sarà molto probabile dover ricorrere ad una terza dose come richiamo necessario, eventualmente potranno esserci modifiche dei vaccini per poter coprire meglio alcune varianti. Io ho 42 anni, dopo il 3 giugno potrò anche io avere il vaccino. Ho scelto di vaccinarmi presso il mio medico di famiglia e credo sia giusto: dobbiamo passare da una fase di straordinarietà ad una fase di ordinarietà nella gestione di questa epidemia. Oggi dobbiamo correre e recuperare un vaccinato in più, ma se penso ad un periodo più lungo dobbiamo tornare ad una gestione ordinaria“, ha spiegato il ministro.

“La prevalenza della variante indiana in Italia è ora dell’1% secondo l’ultimo studio dell’Iss. Dalle prime indicazioni, i vaccini sono in grado di rispondere positivamente a questa variante contagiosa: i vaccini sono resistenti“, ha sottolineato Speranza, in relazione alla variante indiana, responsabile dell’aumento dei contagi in Gran Bretagna.