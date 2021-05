Sono 1.820 i nuovi contagi e 82 i decessi per Covid registrati nelle ultime 24 ore. Sono 86.977 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Il tasso di positività è del 2,1%, in aumento rispetto all’1,8% di ieri (+0.3%).

Sono 1.033 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, in calo di 28 rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite. Sono invece 6.482 i pazienti ricoverati con sintomi nei reparti ordinari, 109 in meno nelle ultime 24 ore.