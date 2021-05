“La Commissione europea ha approvato l’utilizzo del vaccino Covid di BioNTech Pfizer, per la fascia d’età tra i 12 ed i 15 anni. Gli Stati membri possono ora decidere di estendere la loro campagna vaccinale ai più giovani. Per mettere fine alla crisi, ogni dose conta”.

Così la commissaria europea alla Salute, Stella Kiyriakides, su Twitter.

Today, @EU_Commission adopts a decision to approve the use of the BioNTech/Pfizer #COVID19 vaccine for 12-15 year olds.

▶️ Member States can now choose to expand their vaccination rollout to young people.

To put an end to the crisis, every dose counts. pic.twitter.com/SSJpwJOUsc

— Stella Kyriakides (@SKyriakidesEU) May 31, 2021