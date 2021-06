Incontro positivo questa mattina tra il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu e i rappresentanti del settore turistico, compreso l’extra-alberghiero, sul tema della tassa di soggiorno.

“È una tassa di scopo – ha tenuto a precisare il primo cittadino – che sarà in vigore dal primo luglio, come già stabilito dal voto del Consiglio comunale di Cagliari. I fondi sono già stati inseriti nella missione turismo e verranno reinvestiti proprio sulla promozione della città e sui servizi per i visitatori”.

“Spiace – prosegue il sindaco Truzzu – che alcuni rappresentanti di categoria si siano alzati dal tavolo evitando un confronto che avrebbe fatto bene a tutto il comparto. Con le associazioni presenti abbiamo discusso senza alcun pregiudizio delle modalità con le quali applicare nella maniera più semplice possibile la tassa di soggiorno”.

“L’incontro è stato fatto in favore degli associati: qualcuno ha preferito andarsene senza ascoltare niente. E infatti le dichiarazioni di Federalberghi e Confindustria non sono vere per il semplice motivo che i rappresentanti delle due categorie non erano presenti all’incontro”.

Tra l’altro – conclude il sindaco – parliamo di una tassa presente in tantissime città sarde e italiane. Tassa, ribadisco il concetto, utile se vogliamo valorizzare la città. Al massimo, 2 euro al giorno, invito a rileggere i documenti. ”

