Attesa finita per Cesare Cremonini che negli ultimi giorni aveva comunicato la riprogrammazione dei concerti di questa estate al prossimo anno. Nel 2022 il cantautore bolognese tornerà negli stadi tra giugno e luglio con un tour di 8 date.

“Un nuovo tour negli stadi e un album di canzoni possono e devono offrire qualcosa in più rispetto a prima. Io vorrei che i miei progetti fossero visioni e segnali capaci di aiutare la gente a raccogliere i pezzi smarriti. Trasformare quelli vecchi in nuovi. Costruire insieme quello che chiameremo futuro. Questo è il significato che ha per me oggi il mio impegno con la musica e il nuovo tour che mi porterà sul palco nel 2022”.

Cesare Cremonini

DATE RIPROGRAMMATE, IL NUOVO CALENDARIO

9 giugno 2022 – LIGNANO – Stadio Teghil (data zero)

13 giugno 2022 – MILANO – Stadio San Siro

15 giugno 2022 – TORINO – Stadio Olimpico

18 giugno 2022 – PADOVA – Stadio Euganeo

22 giugno 2022 – FIRENZE – Stadio Artemio Franchi

25 giugno 2022 – BARI – Stadio Arena Della Vittoria

28 giugno 2022 – ROMA – Stadio Olimpico

2 luglio 2022 – IMOLA – Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari