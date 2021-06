L’Associazione Rousseau deve consegnare al Movimento 5 Stelle tutti i dati personali degli iscritti al Movimento: l’obbligo è stato imposto dal Garante per la protezione dei dati personali con un provvedimento adottato d’urgenza all’esito dell’istruttoria avviata dopo la segnalazione presentata dal M5S.

Secondo l’Autorità, sulla base della documentazione analizzata, il Movimento risulta essere titolare del trattamento dei dati degli iscritti e l’Associazione Rousseau il responsabile.

“In base alla normativa sulla privacy il responsabile su scelta del titolare del trattamento dei dati, è tenuto a cancellare o restituire tutti i dati personali, dopo che è terminata la prestazione dei servizi richiesti relativi al trattamento”. precisa il Garante.

“Dispiace aver perso tempo a causa degli ostacoli che in maniera strumentale sono stati messi in campo da qualcuno per rallentare il processo di rifondazione del MoVimento a cui sta lavorando Giuseppe Conte e che la comunità del MoVimento 5 Stelle attende con impazienza. Adesso attendiamo che l’associazione Rousseau ottemperi a quanto sancito dal Garante della Privacy restituendo i dati degli iscritti nei tempi stabiliti, ossia entro i prossimi 5 giorni”, si legge in un post pubblicato su Facebook dal M5S.

“Il provvedimento del Garante della privacy fa chiarezza e spazza via qualsiasi pretesto, confermando le ragioni del Movimento. Ora si parte, si guarda avanti. Sarà la nostra comunità a indicare la rotta. Non c’è un minuto da perdere, ci sono tanti cittadini a cui ridare voce”, ha twittato Giuseppe Conte.