Importante sequestro di droga e denaro da parte dei Carabinieri della Compagnia di Cagliari e della stazione di Capoterra. I militari, nel corso di una operazione iniziata stamani alle 4, hanno arrestato 7 persone, tra le quali una minorenne , effettuato 11 perquisizioni, sequestrato 4,5 kg di hashish in panetti, 2,5 di cocaina, alcuni kg di marijuana, una pistola 38 Special con relativo munizionamento e oltre 140mila euro in contanti suddivisi in banconote da 20, 50, 100, 200 e 500 euro. In manette sono finite sei persone tra i 20 e i 40 anni che sono stati portati nel carcere di Uta.

La minorenne è stata reclusa nel carcere minorile di Quartucciu. I Carabinieri sapevano di una banda che trafficava in droga e terrorizzava il paese fin quando hanno l’autorità giudiziaria ha firmato i decreti di perquisizione eseguiti stamani, insieme alle ordinanze di custodia cautelare in carcere. Nel corso dell’operazione sono stati impiegati oltre 150 Carabinieri della Compagnia di Cagliari, dei Cacciatori di Sardegna, un elicottero e pattuglie provenienti da altre compagnie della provincia di Cagliari.

Nel corso del cinturamento del paese i Carabinieri che sorvegliavano l’abitazione del principale indagato hanno notato che lo stesso ha lanciato da una finestra un borsello, che è stato recuperato, all’interno del quale c’erano 20mila euro in contanti e un mazzo di chiavi di un altro appartamento dov’è stato trovato il grosso quantitativo di stupefacenti. Sono ancora in corso le indagini.