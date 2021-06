A partire da venerdì 4 giugno 2021, piazza Matteotti e le strade circostanti saranno interessate da alcune modifiche alla viabilità veicolare. L’intervento rientra nel più ampio progetto di ampliamento della linea Metropolitana leggera di Cagliari che prevede l’estensione della rete da piazza Repubblica sino alla Stazione Ferroviaria di piazza Matteotti e che vede coinvolto il Comune come co-progettista dell’opera.

In questa prima fase è prevista la realizzazione del nuovo capolinea TPL (Trasporto Pubblico Locale) e la modifica di alcuni sensi di marcia secondo la seguente riorganizzazione:

via Sassari : inversione del senso di marcia e istituzione del senso unico da Viale la Plaia a Via Roma. Il traffico proveniente da Via Crispi avrà obbligo di svolta a destra, direzione Sant’Avendrace, o a sinistra, direzione Largo Carlo Felice;

: inversione del senso di marcia e istituzione del senso unico da Viale la Plaia a Via Roma. Il traffico proveniente da Via Crispi avrà obbligo di svolta a destra, direzione Sant’Avendrace, o a sinistra, direzione Largo Carlo Felice; via Roma : all’incrocio con la via Sassari sarà istituito l’obbligo di “vai dritto” verso il Largo Carlo Felice;

: all’incrocio con la via Sassari sarà istituito l’obbligo di “vai dritto” verso il Largo Carlo Felice; piazza Matteotti: l’area compresa tra la piazza e lo spartitraffico fronte Stazione, sarà destinata alla realizzazione del nuovo capolinea TPL. Il traffico proveniente dalla via Molo Sant’Agostino potrà raggiungere la via Roma percorrendo la via Sassari.

Per limitare al minimo i disagi ai cittadini, gli uffici tecnici comunali hanno predisposto l’intervento in modo da evitare ripetute modifiche alla viabilità durante l’evoluzione del cantiere. Infatti, la configurazione messa in atto corrisponde a quella definitiva che si avrà a lavori ultimati.

Guarda qui la mappa: