Un’importante realtà e una struttura di riferimento per gli abitanti del litorale di Flumini. Una vasta offerta di servizi forniti da varie figure professionali, a disposizione dei residenti e turisti del litorale di Quartu Sant’Elena, e non solo. Specialisti di diverse discipline sanitarie, consulenti legali e fiscali, video sorveglianza e vigilanza armata h24, info point turistico, gli studi della web tv e la sala eventi 4 Mori. Nasce nel cuore di Flumini, in via San Giovanni 5, lato chiesa di Sant’Andrea, il Centro Servizi Flumini.

Dal sogno al progetto

L’idea, che è poi diventata una vera e propria missione, ha preso forma partendo dall’ascolto delle esigenze esternate negli anni dai residenti del litorale quartese. Flumini conta circa 15mila abitanti – nella stagione estiva crescono notevolmente – che da sempre patiscono una penuria di servizi e sono per questo costretti a percorrere molti chilometri e recarsi in centro città per bancomat, medici, elettricisti, giardinieri, e qualsiasi altra necessità quotidiana. Da qui l’idea, e il progetto, del Presidente dell’Associazione di promozione sociale Sardegna Rossoblù, Alessandro Pitzianti, quartese dalla nascita, residente, e da sempre sostenitore delle potenzialità del litorale di Quartu Sant’Elena, e della valorizzazione dei professionisti sardi, di fornire Flumini di un Centro Servizi. L’Associazione Sardegna Rossoblù, grazie al contributo di aziende e soci privati, ha così realizzato un Centro Servizi dalle molteplici offerte, che è stato presentato questa mattina in conferenza stampa.

“Tutto ciò che abbiamo cercato di realizzare, e che oggi ha finalmente preso forma, è un Centro che valorizzasse e promuovesse allo stesso tempo il territorio di Flumini di Quartu, e agevolasse i suoi abitanti”, ha dichiarato Alessandro Pitzianti.

“Il rientro in zona bianca della Sardegna coincide con l’inaugurazione del Centro Servizi Flumini” spiega Stefano Delunas, Presidente del Consorzio Circuiti dello Spettacolo in Sardegna, Cocis. “Il settore del sociale e culturale potrà così riprendere i suoi lavori, e il Centro del litorale quartese potrà essere un punto di riferimento per eventi culturali e di spettacolo, anche alla luce della politica messa in atto dal ministro Franceschini”.

“Siamo onorati di essere stati invitati come madrina e padrino di questo bel progetto che è il Centro Servizi – ha detto Roberta Mastromichele – sono molto felice di essere in Sardegna, e in questo momento così positivo. È giugno, siamo in zona bianca e il Centro Servizi Flumini rappresenta uno dei simboli della ripartenza. Un sogno che si avvera per chi non si è arreso alla pandemia, alla crisi, allo sconforto generale che ha creato questa paralisi sociale a tutti i livelli”.

“E’ un bel simbolo di rinascita e ripartenza – ha detto Danilo De Santis, proseguendo il ragionamento della collega- si è ben pensato di dare un servizio di qualità ai cittadini, e questo porta semplificazione e benessere nella vita quotidiana di tutti. E, elemento importantissimo e da sottolineare con forza, sono stati creati posti di lavoro, e possibilità di crescita per i professionisti che aderiranno all’iniziativa. Il Centro Servizi Flumini è inoltre sensibile a tutti i temi del sociale, e alla valorizzazione culturale e delle tradizioni isolane, e anche per questo potevamo solo essere felici e orgogliosi, io e Roberta, di presenziare al taglio del nastro del Centro”.

Cosa offre il Centro Servizi

Il Centro ospita al suo interno attività professionali, per lo più gestite da lavoratori autonomi o enti/associazioni, che offrono i loro servizi presenziando in modo continuativo o alternato negli spazi presenti. Diversi, dunque, i servizi al momento per gli associati: dall’Archingegno Design, studio di ingegneria e interior design, ad Alarm System, video sorveglianza e vigilanza armata h24. 11 Travel Group, tour operator specializzato in turismo ricettivo, e ancora la Dottoressa Patrizia Picus medico di base e pediatra, il servizio di Caf Cgil, e Delogu Legnami, azienda leader nel settore delle coperture e strutture in legno, presente da oltre 25 anni in tutta la Sardegna.

Top stampa e Grafica, agenzia di immagine, comunicazione e stampe, e Francesco Loddo con la Virtual Tour 360° per la creazione di tour virtuali delle proprieta immobiliari. Sarter srl, servizio casa h24: idraulici, giardinieri, lavori edili, e ancora l’agenzia di pulizie Eco Cleaning Service, Magazzini sonori e la Coop Food pro-catering.

E ancora, un Info point turistico, a disposizione dei turisti, ma anche dei residenti, che potranno usufruire di tutti i servizi, ma soprattutto di informazioni che veicolino la promozione dell’intera Sardegna. Abbinata a questo servizio turistico, anche la possibilità di utilizzare l’ape calessino: con tour guidati nel litorale quartese, fino a Mari Pintau. Noleggio auto (Peugeot 208) senza carta di credito, gestione per affitti case vacanza, trasferimenti privati dal litorale di Quartu per Cagliari, Nuoro, Sassari, Olbia e Alghero, biglietti per eventi musicali, sportivi e letterari con Vivatickets, escursioni e gite in barca in tutta la Sardegna (Alghero, Asinara, Cagliari, Orosei, Porto Cervo, Cannigione e la Maddalena). Ancora biglietti per visita Su Nuraxi Barumini, Museo Castelsardo e tanti altri siti di interesse culturale, storico e archeologico in Sardegna.

Biglietteria navale con Moby, Tirrenia, Grimaldi e Sardinia Ferries. I servizi sono offerti da Welcome to Sardinia, brand della 11 Travel Group regolarmente abilitata all’attività di agenzia viaggi e tour operator con Licenza rilasciata dalla Regione Sardegna. Gli associati a Sardegna Rossoblù godranno di uno sconto sui servizi o l’esenzione dei diritti di Agenzia.

Spazio eventi 4 mori. Elegante spazio a disposizione per la realizzazione di mostre, esibizioni, workshop, riunioni, proiezioni documentari, riunioni di condominio ma anche feste di compleanno o altre ricorrenze, per un massimo di 50 partecipanti.

Servizio di shuttle. Un servizio esclusivo per gli associati al Centro Servizi Flumini è il trasferimento gratuito durante tutto il 2021 da/per il Centro, direttamente dal proprio domicilio, tramite una prenotazione con 24h di anticipo. Grazie alla partecipazione e al patrocinio di LB automobili, i cittadini potranno in questo modo – con 10€ all’anno di quota associativa – usufruire di un servizio esclusivo e dedicato soprattutto a coloro che per motivi fisici o per l’età avanzata non sono più autonomi o che risiedono in zone non fornite da servizio pubblico.

Tre uffici in coworking, uso gratuito. Tre uffici del Centro Servizi Flumini saranno inoltre destinati gratuitamente al coworking per liberi professionisti che abbiano iniziato l’attività dopo marzo 2020, e che sono stati dunque colpiti dalla crisi pandemica. Lo spazio è per 8 professionisti per ogni ufficio, pensato dunque per un totale di 24 lavoratori. Unico costo richiesto è il contributo per pulizie, sanificazione ed energia elettrica.

Bancomat. Il servizio è in fase di allestimento e prossimamente disponibile con accesso esterno al centro Servizi Flumini.