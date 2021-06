“Durante i lavori Italgas per la messa in opera della rete di distribuzione del gas metano in via Fulgheri è stata rinvenuta una sepoltura collettiva preistorica riconducibile a una fase di passaggio tra l’Età del Rame e il Bronzo Antico, nei primi secoli del II millennio a.C. All’interno di una fossa di forma grossomodo circolare erano conservati i resti di numerosi individui accompagnati da vasi utilizzati nel corso dei riti funerari e da elementi di corredo personale, tra cui oggetti d’ornamento (vaghi e pendenti in osso, in conchiglia e denti), armi (una punta di freccia, due pugnali in bronzo, tre brassard, elementi litici utilizzati per proteggere il braccio che reggeva l’arco) e strumenti vari (schegge di ossidiana, punteruoli in metallo)”, a dare la notizia è il Sindaco di Samassi, Enrico Pusceddu.

La scoperta è stata effettuata dagli archeologi incaricati della sorveglianza dei lavori in corso d’opera, prescritta dalla Soprintendenza dal momento che l’area, in prossimità della chiesa di San Geminiano, era stata già in passato oggetto di rinvenimenti, sebbene di epoca differente, e risultava pertanto a rischio di ulteriori ritrovamenti fortuiti.