Incidente stradale questa mattina in viale Marconi.

Il conducente di un motociclo Bmw RT1200, un 59enne residente nell’hinterland, nel percorrere il viale in direzione Cagliari, in corrispondenza del civico n. 145, per cause ancora da accertare ha investito un pedone, una cagliaritana di anni 30 che attraversava la strada servendosi delle strisce pedonali.

La donna è stata soccorsa da un’ambulanza del 118 e trasportata presso il pronto soccorso dell’ospedale Brotzu con assegnato codice giallo.

Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge.