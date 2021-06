Nel pomeriggio un pedone è stato investito in via Is Mirrionis a Cagliari.

Secondo una prima dinamica, il pedone, che stava attraversando lungo le strisce pedonali, è stato urtato da una Citroen C3, guidata da un 61enne, che svoltava da via Trincea dei Razzi verso via Is Mirrionis.

La vittima dell’incidente, un 71enne di Cagliari, è stato soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale Brotzu.

I rilievi sono stati eseguiti dalla Polizia Locale.