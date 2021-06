I Carabinieri di Decimomannu (Ca) hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza un artigiano 41enne, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è stato fermato mentre era alla guida della sua Mercedes 180C, il quale, per cause in corso di accertamento, è andato a sbattere con una Ford Kuga condotta da un 21enne di Assemini.

La prova obbligatoria all’etilometro effettuata dai militari intervenuti sul posto ha fatto emergere una positività con tasso alcolemico pari a 1.04 g/l alla prima prova e 0.94 g/l alla seconda prova. L’autista della Kuga circolava con documenti di guida ed assicurativi in regola, mentre la Mercedes era priva di copertura assicurativa, ed è stata posta anche per questo sotto sequestro amministrativo.