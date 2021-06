Martedì 1 giugno il Consiglio comunale di Cagliari ha approvato il progetto guida Nuovo stadio Sant’Elia e relative connessioni urbane e la variante urbanistica che darà il via libera a importanti modifiche sull’assetto viario della zona. Il progetto, che dovrà poi essere sviluppato dalla società Cagliari Calcio, prevede un grande impianto sportivo da 30 mila spettatori e poi tutt’attorno edifici e strutture che ospiteranno servizi e attività commerciali e ristorative, oltre che spazi verdi e parcheggi. Il piano prevede anche l’abbattimento della strada sopraelevata via Salvatore Ferrara e la costruzione di alloggi temporanei per consentire lavori sulle palazzine di edilizia residenziale pubblica che oggi hanno bisogno di interventi di riqualificazione.

“Il progetto approvato oggi è diverso da quello originale pensato dall’amministrazione Zedda, che invece prevedeva più spazi verdi e le strutture commerciali concentrate nell’edificio dello stadio. Ed è un progetto che non ci convince per niente, molto più costoso e complesso e condizionato da pesanti modifiche viarie e da investimenti che non è certo arriveranno“, scrivono in una nota stampa i consiglieri in quota Progressisti.

“Ne parleremo insieme ai cittadini e alle cittadine con l’incontro pubblico ‘Sant’Elia, lo stadio e il quartiere’ in programma mercoledì 9 giugno alle 18.30. Interverranno Paolo Frau, assessore all’Urbanistica 2011-2016, Luisa Anna Marras, vicesindaca 2011-2019, il consigliere regionale ed ex sindaco di Cagliari Massimo Zedda, i consiglieri comunali Matteo Lecis Cocco Ortu e Guido Portoghese, le consigliere comunali Francesca Ghirra, Anna Puddu e Francesca Mulas“, comunicano.

L'appuntamento si svolgerà in modalità mista: potrà essere seguito in diretta Facebook o su Zoom o in presenza nella sede del Circolo Sergio Atzeni in piazza Galilei.