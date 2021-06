Aumentano leggermente nel breve periodo i contagi da coronavirus in Italia: nelle ultime 24 ore sono stati registrati 1.896 (contro i 1.273 di lunedì) e 102 decessi (ieri erano stati 65).

Il tasso di positività è sceso sotto l’1% per la prima volta dopo mesi, ed è pari allo 0,8%.

I tamponi molecolari e antigenici effettuati in un giorno sono stati 220.917, più del doppio in confronto all’inizio della settimana.

Calano i ricoveri sia in area medica che nelle terapie intensive.