Dopo i fatti di Genova, dove una 18enne è stata ricoverata in gravi condizioni per trombosi, a seguito della vaccinazione con Astrazaneca in occasione degli open day, in Liguria, il coordinatore del Cts, Franco Locatelli, a Rainews24, ha dichiarato che il siero Vaxzevria “è già preferenzialmente raccomandato per i soggetti sopra i 60 anni di età, perché il rapporto tra i benefici derivanti dalla vaccinazione ed eventuali rischi diventa incrementale con l’età e particolarmente favorevole sopra questa soglia”.

“Quello che si è verificato nella sfortunata ragazza di Genova, cui va tutta la mia attenzione e affetto – ha sottolineato – pone un’ulteriore riflessione, anche alla luce del mutato contesto epidemiologico in quanto la riduzione dei casi che abbiamo nel Paese rende anche più cogente tale riflessione”.