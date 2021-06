Sandro Porqueddu, già assessore all’Attuazione delle linee di mandato, Bilancio, Affari generali e Risorse umane, prende la seconda poltrona più importante dell’esecutivo selargino: sarà lui a sostituire l’ex vicesindaca Gabriella Mameli, dopo le dimissioni annunciate ieri sera nell’ultima seduta di Consiglio comunale.

Novità anche per quanto riguarda l’assessore Gigi Gessa, che oltre alle deleghe ai Servizi tecnologici, Verde, Arredo urbano, Manutenzione strade e Viabilità – assegnate a inizio legislatura – guiderà anche l’Igiene urbana. Questa mattina la firma dei documenti con le nuove nomine, che ufficializzano il nuovo volto della Giunta di piazza Cellarium.

“Una scelta naturale, in entrambi i casi, che conferma la fiducia e la stima nei confronti di due professionisti che in tutti questi anni hanno fatto tanto per la nostra Selargius, garantendo un apporto fondamentale alla Giunta, senza far mai venir meno gli impegni presi a inizio mandato”, commenta il sindaco Gigi Concu. “Proseguiamo il nostro cammino, uniti come sempre e spinti dall’obiettivo comune di fare il meglio per Selargius e per i nostri concittadini”.

Nessuna nuova nomina in vista: la delega ai Lavori pubblici restano nella mani del primo cittadino. “Una decisione presa per garantire quella stessa continuità che ci ha guidato sino a oggi”, spiega. “A un anno dalla fine del mandato, con tantissime opere pubbliche in corso, credo che la scelta più giusta fosse assumere ad interim l’incarico, per evitare eventuali rallentamenti nelle opere. Anzi, siamo pronti a dare un’ulteriore accelerata per portare a compimento gli iter attualmente in corso, ovviamente grazie al prezioso lavoro dei nostri uffici che per quanto stiano dietro le quinte sono parte integrante della squadra”.

Il nuovo vicesindaco e l’assessore Gessa sono già al lavoro: “Ringraziamo il sindaco per questa nuova dimostrazione di fiducia nei nostri confronti, che certamente non deluderemo. Proseguiremo con il massimo impegno e dedizione i nostri incarichi, in segno di continuità con il lavoro svolto sinora e con le linee di mandato con le quali ci siamo presentati alla cittadinanza”.