Incontro urgente per rilanciare la vertenza dei lavoratori del Porto canale. Questo quanto richiesto da Uiltrasporti e Filt Cgil al Prefetto di Cagliari, Gianfranco Tomao.

“Nonostante le numerose e articolate iniziative messe in campo“, scrivono i sindacati, “finalizzate a sensibilizzare tutte le istituzioni coinvolte, non possiamo non evidenziare la persistente mancanza di concrete risposte e di una reale pianificazione volta a portare la vertenza sulla giusta rotta. Il prolungato silenzio, l’assenza di prospettive e il continuo assottigliarsi degli ammortizzatori sociali, hanno generato una forte destabilizzazione tra i lavoratori, non più in grado di sostenere fattivamente le proprie famiglie, che rischia di compromettere una già molto precaria tenuta sociale“.

Sono passati 3 mesi dall’ultimo incontro, spiegano le sigle, per questo “chiediamo alla Prefettura un nuovo incontro al fine di sbloccare la situazione di forte stallo nella quale ancora oggi si trova la vertenza a tutti i livelli istituzionali“. Giovedì 10 giugno Uiltrasporti e Filt Cgil annunciano che dalle 10 alle 13 si svolgerà un sit-in dei lavoratori del Porto canale presso piazza Palazzo.