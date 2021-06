Incidente mortale ieri notte a Villa San Pietro. Un motociclista di 75 anni, mentre percorreva, la rotonda sulla Statale 195, ha sbattuto contro un’auto per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri.

L’uomo è stato trasportato d’urgenza al.pronto soccorso dell’ospedale Brotzu dov’è deceduto poco-prima delle 23 a causa dei traumi riportati nell’impatto