I Carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Sanluri, insieme ai colleghi di Samassi (Su) ieri sono intervenuti a seguito di una richiesta di aiuto al 112, in località Santo Stefano, per una lite con accoltellamento tra padre e figlio. I militari hanno accertato che l’uomo, un allevatore 51enne, per futili motivi connessi ad attriti familiari, aveva colpito con un coltello il figlio 30enne, ben noto alle forze dell’ordine, causandogli una ferita al fianco.

Il 30enne è stato soccorso dal 118 e ricoverato in codice rosso all’ospedale “Nostra Signora di Bonaria” di San Gavino Monreale con prognosi di 10 giorni. Gli immediati rilievi tecnici effettuati dai carabinieri hanno permesso di rinvenire e sequestrare il coltello utilizzato che aveva ancora le tracce ematiche che, per le successive analisi che verranno condotte dai RIS di Cagliari, sarà custodito presso la Compagnia di Sanluri. Soltanto per l’esiguità della prognosi contenuta nel referto medico non è stato ipotizzato un tentativo di omicidio che peraltro non può essere sostenuto in relazione ad ulteriori elementi.

L’uomo è stato denunciato per lesioni personali.