I carabinieri di Cagliari – Sant’Avendrace, in esecuzione del decreto di sospensione degli arresti domiciliari, emesso dall’Ufficio di Sorveglianza del Tribunale di Cagliari, hanno arrestato un 39enne di Assemini domiciliato a Selargius, già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.

Il provvedimento scaturisce dalla denuncia dell’uomo per evasione da parte dei Carabinieri, avvenuto in due circostanze nei giorni scorsi in relazione a due distinti episodi nei quali una pattuglia si era recata a verificare la presenza in casa dell’uomo dove questi non era presente. Al termine della notifica del provvedimento e della redazione degli atti relativi, munito di una borsa con gli effetti personali, l’uomo è stato tradotto dai carabinieri presso la casa circondariale di Uta.